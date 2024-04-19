Кабмин РФ в 2,5 раза повысил пошлину на пиво из недружественных стран

Правительство РФ повысило ставки таможенной пошлины на ввоз пива из недружественных стран с 0,04 до 0,1 евро за литр, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга России.

«Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», - говорится в пресс-релизе.

По данным Минпромторга, доля потребления пива из недружественных стран составляет не более 5% в общей структуре потребления.

В дополнение к данной мере также были повышены таможенные пошлины на импорт готовых продуктов, содержащих какао пальто, обои, застежки-молнии, из Латвии, Литвы и Эстонии. Ставка пошлины была увеличена до уровня 50%.

Напомним, в России уже действует режим повышенных пошлин на ввоз вина из недружественных стран, она равна 20%.

В начале этого месяца также сообщалось о намерении правительства РФ изучить предложение российских виноделов по увеличению до 200% ввозных пошлин на вино из стран НАТО.