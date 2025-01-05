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Захарова: международные организации виновны в гибели журналистов из РФ

МИД заявил, что убийство ВСУ российских журналистов - это следствие игнорирования профильными международными организациями преступлений Киева.
Марина Крижановская 2025-01-05 01:47:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД России мария Захарова раскритиковала бездействие международных организаций в связи с гибелью российского журналиста в зоне спецоперации из-за атаки ВСУ.

Она обратила внимание на недавний проект доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов в зонах боевых действий и проблеме безнаказанности за преступления в отношении них, в котором не упомянута ни одна гибель сотрудника российского СМИ. Захарова упрекнула ведомство, включая генерального директора Одри Азуле, в подстрекательстве терроризма своим бездействием.

«Пока руководство ЮНЕСКО и лично ее руководитель не предприняли ни одного шага, который бы свидетельствовал о кардинальном пересмотре этой глубоко ущербной и порочной практики. Тем самым глава универсальной Организации становится непосредственным соучастником и подстрекателем террористических атак», - заявила представитель МИД РФ.

Захарова пообещала, что всех виновных в преступлении установят, и они понесут заслуженное наказание.

Напомним, вечером 4 января стало известно о гибели в Донецкой республике внештатного корреспондента агентства «Известия» Александра Мартемьянова. Он находился на переднем сиденье автомобиля, который ехал из Горловки в Донецк. Украинский дрон «Баба-яга» выпустил снаряд, которым попало Мартемьянова в голову, также пробило ногу. Очевидцы сообщили, что это была мгновенная смерть. Сзади него находились еще четыре человека, они живы.

#в стране и мире #ДНР #Мария Захарова #МИД РФ #ЮНЕСКО #Киевский режим #гибель журналиста
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