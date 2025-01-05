Эксперт перечислил самые опасные методы мошенников в праздники

Одними из самых опасных мошеннических методов в новогодние праздники являются фишинг, кибервымогательство и социальная инженерия. Об этом в беседе с RT заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, аферисты часто от лица банков или известных компаний присылают письма со ссылками на поддельные сайты. Фальшивые ресурсы предназначены для получения персональных данных.

Также злоумышленники продолжают активно пользоваться старым методом, представляясь знакомыми, чтоб попросить перевести деньги.

Ранее в беседе со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, как обезопасить себя от нежелательных платных подписок на мобильные сервисы. По его словам, в этом могут помочь специальные приложения, в которых отображаются все подключенные услуги.

Также можно ограничить списание средств на любые услуги, кроме оплаты сотовой связи, непосредственно через мобильного оператора.