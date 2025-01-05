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Пушилин назвал подлым убийство журналиста Мартемьянова

Он также выразил соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста.
Анастасия Бобылева 2025-01-05 00:57:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал смерть журналиста «Известий» Александра Марьемьянова в результате атаки дрона ВСУ. Он назвал произошедшее подлым убийством.

«Сегодня погиб журналист "Известий" Александр Мартемьянов. Он подло убит при атаке украинского беспилотника на трассе Донецк - Горловка», - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что материалы Марьемьянова были смелыми и объективными, а сам он «отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду». По мнению Пушилина, журналист выполнил свой профессиональный и гражданский долг.

Родным и коллегам погибшего Денис Пушилин выразил соболезнования.

Сегодня украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль с российскими журналистами. Александр Марьемьянов, который сидел спереди, погиб на месте. Корреспондент «Блокнота» Изабелла Либерман, которая находилась с ним в одной машине, рассказала «Звезде» подробности произошедшего.

#в стране и мире #денис пушилин #Трагедия #Александр Мартемьянов
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