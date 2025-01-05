За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц техники

Военнослужащие ремонтной роты группировки войск «Восток» ежедневно в полевых условиях возвращают к жизни десятки единиц различной техники. Иногда приходится работать круглосуточно.

Большинство поломок связано с высокой интенсивностью работы. Машины наматывают тысячи километров пробега по бездорожью. Часто их реанимируют после вражеских обстрелов.

Мастера разбираются во всех тонкостях устройства техники. А если чего-то не знают, учатся на месте.

«Сначала проводится дефектная ведомость автомобиля. После, для того, чтобы изучить детали коробки и двигателя, пробуем запускать. Если не запускается, ищем причину и устраняем. Постепенно такими темпами машина восстанавливается», - рассказал старший слесарь с позывным Алекс.

Также мастера обшивают технику специальной защитой. Чтобы соорудить один небольшой «мангал» требуется всего несколько часов.

Полевые мастерские позволяют гораздо быстрее возвращать восстановленную технику на передовую. Если специалисты не могут справиться с какой-нибудь поломкой, то машины отправляют в промышленные мастерские для серьезного ремонта.

С начала специальной операции силами войсковых ремонтных подразделений, предприятий промышленности и выездных ремонтных бригад вернули в строй около 50 тысяч единиц различной техники.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как военные освоили производство багги для штурмовых подразделений.