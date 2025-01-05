МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц техники

Поврежденные машины восстанавливают даже в полевых условиях.
Валентин Матвиенко 2025-01-05 10:11:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие ремонтной роты группировки войск «Восток» ежедневно в полевых условиях возвращают к жизни десятки единиц различной техники. Иногда приходится работать круглосуточно.

Большинство поломок связано с высокой интенсивностью работы. Машины наматывают тысячи километров пробега по бездорожью. Часто их реанимируют после вражеских обстрелов.

Мастера разбираются во всех тонкостях устройства техники. А если чего-то не знают, учатся на месте.

«Сначала проводится дефектная ведомость автомобиля. После, для того, чтобы изучить детали коробки и двигателя, пробуем запускать. Если не запускается, ищем причину и устраняем. Постепенно такими темпами машина восстанавливается», - рассказал старший слесарь с позывным Алекс.

Также мастера обшивают технику специальной защитой. Чтобы соорудить один небольшой «мангал» требуется всего несколько часов.

Полевые мастерские позволяют гораздо быстрее возвращать восстановленную технику на передовую. Если специалисты не могут справиться с какой-нибудь поломкой, то машины отправляют в промышленные мастерские для серьезного ремонта.

С начала специальной операции силами войсковых ремонтных подразделений, предприятий промышленности и выездных ремонтных бригад вернули в строй около 50 тысяч единиц различной техники.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как военные освоили производство багги для штурмовых подразделений.

#армия #Минобороны России #техника #восток #МО РФ #Ремонт #востановление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 