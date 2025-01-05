ST: Стармер на встрече с Трампом попытается убедить его помочь Киеву

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах уговорить избранного президента США Дональда Трампа продолжать поставлять оружие Украине. Предполагается, что политики встретятся в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы обсудить этот вопрос.

Как сообщила Sunday Times, Стармер приедет в Вашингтон в конце января-начале февраля. Еще одной важной темой встречи станут отношения с Пекином. Британский премьер не поддерживает идею Трампа поднять тарифы на китайские товары, однако разделяет мнение будущего американского президента о том, что КНР бросает вызов национальной безопасности США и Великобритании.

Ранее в Пекине отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС. Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь заявил, что КНР все равно продолжит развивать сотрудничество в рамках объединения.