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Трамп решил назначить журналистку Fox News пресс-секретарем Госдепа

Тэмми Брюс сменит на этом посту Мэттью Миллера.
Сергей Лебедев 2025-01-04 09:38:02
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Избранный американский президент Дональд Трамп решил назначить журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс пресс-секретарем Государственного департамента США. Об этом сегодня политик сообщил в социальных сетях.

«Тэмми очень давно работает в СМИ и более двух десятилетий сообщает правду американским гражданам. Я уверен, что она продемонстрирует ту же силу убеждения и бесстрашие духа на новой должности», - сказал он.

В данный момент официальным представителем Госдепа США является Мэттью Миллер. Он занимает этот пост с апреля 2023 года.

Напомним, в ноябре избранный президент Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Марко Рубио на пост государственного секретаря. По его словам, политик будет сильным защитником народа, верным другом союзников и бесстрашным воином, который не уступит противникам.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не снимет санкции с Марко Рубио, пока под ограничениями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Госдеп #Тэмми Брюс
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