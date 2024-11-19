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Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

В Кремле отметили, что это может быть только обоюдный процесс.
Сергей Лебедев 2024-11-19 08:23:05
© Фото: Aaron Schwartz, Consolidated News Photos, Glbal Look Press

Москва не снимет санкции с американского сенатора-республиканца Марко Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить главой Госдепартамента США, пока под ограничениями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это может быть только обоюдный процесс», - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Марко Рубио на пост государственного секретаря. По его словам, политик будет сильным защитником народа, верным другом союзников и бесстрашным воином, который не уступит противникам.

Марко Рубио включен в российские санкционные списки в мае 2022 года. В беседе со «Звездой» политолог Малек Дудаков напомнил, что раньше у сенатора была ястребиная позиция по России. Однако сейчас политик корректирует свои взгляды. В том числе он отказывался голосовать за выделение последних траншей финансирования Украине.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Кремль #санкции #МИД РФ #Госдеп США #Дмитрий Песков #сенатор #Марко Рубио
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