Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

Москва не снимет санкции с американского сенатора-республиканца Марко Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить главой Госдепартамента США, пока под ограничениями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это может быть только обоюдный процесс», - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Марко Рубио на пост государственного секретаря. По его словам, политик будет сильным защитником народа, верным другом союзников и бесстрашным воином, который не уступит противникам.

Марко Рубио включен в российские санкционные списки в мае 2022 года. В беседе со «Звездой» политолог Малек Дудаков напомнил, что раньше у сенатора была ястребиная позиция по России. Однако сейчас политик корректирует свои взгляды. В том числе он отказывался голосовать за выделение последних траншей финансирования Украине.