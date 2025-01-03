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Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью

В Минобороны РФ уточнили, что силы ПВО уничтожили вражеские дроны в период с 18:40 до 19:50.
2025-01-03 21:29:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства противовоздушной обороны РФ сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были уничтожены в период с 18:40 до 19:50 российскими дежурными средствами ПВО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников. Вражеские дроны были уничтожены в небе над пятью регионами России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Брянская область
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