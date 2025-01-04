Появились кадры боев за освобожденную Новооленовку в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о ходе освобождения Новооленовки в ДНР от украинских националистов. Также Минобороны РФ показало новые кадры работы наших бойцов в населенном пункте.

Разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, зашли в тыл боевиков ВСУ, оккупировавших Новооленовку, и отрезали гарнизон противника от основных сил. Заблаговременно установленные минные заграждения на тыловых колонных путях позволили уничтожить боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, пытавшихся бежать с поля боя

Используя дезориентированность противника, штурмовики 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии и 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» малыми группами осуществили штурм населенного пункта.

Как рассказал командир роты Валерий Кулябин, наши военнослужащие в ходе боев за Новооленовку смогли уничтожить четыре единицы вражеской техники. Среди них БМП-2, украинская «Варта-2» и американский HMMWV («Хаммер»).

«За эту задачу мы подорвали не одну технику, а целых четыре. Три из них - бронированная техника: БМП-2, HMMWV, СБА "Варта-2". И легковая была одна», - перечислил он.

Министерство обороны РФ 30 декабря сообщило, что российские бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль Новооленовку в ДНР. В сообщении ведомства уточняется, что в результате боевых действий противник потерял до 420 военнослужащих.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.