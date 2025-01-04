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Замглавы МО РФ Фрадков исполнил мечту девочки Василисы о снегокате

По поручению Фрадкова к ребенку пришли Дед мороз и Снегурочка, они поздравили Василису и вручили ей подарок.
2025-01-04 05:07:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Павел Фрадков в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту четырехлетней Василисы из Ленинградской области. В открытке девочки говорилось, что она мечтает о снегокате.

«Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание и, конечно, подарим тебе снегокат», - пообещал Фрадков, сняв открытку с елки.

По его поручению представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Василису в Ленинградской области. Они провели развлекательную программу для нее и ее сестры Евгении, затем вручили детям новогодние подарки.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. Ранее в ней принял участие замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров исполнил мечту мальчика Дениса побывать в Суворовском училище. Для ребенка организовали поездку в Тульское суворовское военное училище, где провели экскурсию и показали, как учатся и как живут воспитанники.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Новый год #дети #акция «Елка желаний»
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