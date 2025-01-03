Евкуров исполнил мечту Дениса из Москвы посетить Суворовское училище

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний» выполнил просьбу мальчика из Москвы побывать в Суворовском училище.

Он снял с елки открытку Дениса Изотова, сына военнослужащего, который сейчас находится на СВО. Денис, как его папа, мечтает связать свою жизнь со служением Родине, поэтому загадал желание посетить Суворовское училище.

По поручению Юнус-Бека Евкурова для мальчика и его мамы организовали поездку в Тульское суворовское военное училище. Там для них провели экскурсию, где показали, как учатся и как живут воспитанники и познакомили с учебно-материальной базой. Денису дали почувствовать себя настоящим десантником и примерить парашют.

В рамках экскурсии мальчик посетил музей военного училища, где ему рассказали о подвигах тульских суворовцев в различных вооруженных конфликтах. Затем Денис посмотрел праздничный концерт.

Акция «Елка желаний» проходит в России седьмой год подряд. Ее проводят в новогодние праздники, чтобы подарить детям чувство волшебства.

Ранее первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин исполнил новогоднюю мечту трехлетней девочки Марии из Татарстана. В открытке говорилось, что Маша мечтает о коньках. По поручению Леонида Горнина подарок доставили и вручили адресату.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.