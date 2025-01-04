Британия отправит 2,6 тыс. военных для учений НАТО в Болгарии и Румынии

Великобритания для участия в учениях Североатлантического альянса Steadfast Dart в Болгарии и Румынии отправит 2,6 тысячи своих военнослужащих и 730 единиц техники. Британское минобороны сообщило, что учения пройдут с 13 января по 26 февраля.

Уточняется, что задействованные в учениях войска, помимо прочего, «усилят возможности по сдерживанию РФ».

«Новые Силы быстрого реагирования НАТО будут не только поддерживать обороноспособность альянса в кризисные моменты, но также усилят наши возможности обеспечивать сдерживание наших противников, включая Россию», - заявили в МО Великобритании.

Кроме того, военно-морские силы(ВМС) и военно-воздушные силы (ВВС) также привлекут для участия в Steadfast Dart. Во время этих учений военнослужащие Соединенного Королевства будут командующими над всеми сухопутными силами.

Эти учения, как отмечается, покажут, насколько НАТО способна оперативно развертывать свои силы быстрого реагирования на восточных границах альянса.

В конце ноября 2024 года британские военные испытали шок во время учений НАТО в Финляндии при -15 градусах, они назвали их «экстремально арктическими» при такой температуре. Военных обучали вождению по снегу и льду и проводили спецкурсы операторов в холодную погоду.