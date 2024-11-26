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Учения НАТО в Финляндии при -15 градусах шокировали британских военных

Такие учения проходят на территории страны впервые с момента ее вступления в НАТО.
Виктория Бокий 2024-11-26 17:14:38
© Фото: UK Ministry of Defence, via, Globallookpress.com

Артиллерийские учения в Лапландии при температуре -15°С стали «культурным шоком» для британских военнослужащих. Об этом в интервью изданию UK Defence Journal рассказал заместитель командира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер.

«Для многих наших сотрудников пребывание здесь, в таких испытательных условиях, стало настоящим культурным шоком», - сказал майор.

Издание называет учения при такой температуре «экстремально арктическими». В таких условиях британских военных обучали вождению по снегу и льду и проводили специальные курсы операторов в холодную погоду.

Также Мортимер говорил об «умных» боеприпасах, которые якобы повышают смертоносность.

«Будущее за применением умных боеприпасов, которые повысят нашу смертоносность», - цитирует издание.

Сообщается, что в Лапландии британцы также отработали развертывание шведской 155-мм самоходной артиллерийской установки Archer, а также использовали контрбатарейные радиолокационные системы Taipan.

Такие учения Финляндия принимает впервые с момента вступления в НАТО в 2023 году.

#в стране и мире #учения #НАТО #Финляндия #Британия #лапландия #британские военные
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