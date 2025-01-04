МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ВСУ пожаловались, что им присылают наркозависимых и психически больных

В ВСУ жалуются, что сотрудники военкоматов часто привозят в части тех, кто заведомо неспособен воевать, а не здоровых и успешных предпринимателей с лидерскими качествами.
Дарина Криц 2025-01-04 02:59:03
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

В украинской армии пожаловались на сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования и социальной поддержки. - Прим. ред.) в  том, что те отправляют в войска людей, имеющих наркотическую зависимость и хронические болезни.

С таким заявлением выступил командир роты 78-го полка ВСУ Сергей Огородник. По его словам, которые приводит ТАСС, представители ТЦК привозят заведомо неспособных воевать людей.

Среди особенностей таких солдат Огородник указал зависимость от алкоголя и наркотиков, психические расстройства и хронические заболевания. Он отметил, что таких примеров очень много.

Кроме того, многие такие будущие украинские военнослужащие совершенно не готовы к службе в армии и чуть ли не погибают во время военных учений, подчеркнул комроты Огородник. Его заинтересовало, почему к ним не доставляют успешных бизнесменов, физически здоровых, занимающихся спортом парней и глав компаний с качествами лидера.

В ноябре 2024 года пленный украинский военный рассказал о психических расстройствах у солдат ВСУ. Александр Рафалюк уточнил, что некоторым из обучающих их инструкторов на полигоне запрещали брать оружие в руки. Также были те, которым запрещалось выдавать оружие.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #военкоматы #психически больной #наркозависимые #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 