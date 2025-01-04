В украинской армии пожаловались на сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования и социальной поддержки. - Прим. ред.) в том, что те отправляют в войска людей, имеющих наркотическую зависимость и хронические болезни.

С таким заявлением выступил командир роты 78-го полка ВСУ Сергей Огородник. По его словам, которые приводит ТАСС, представители ТЦК привозят заведомо неспособных воевать людей.

Среди особенностей таких солдат Огородник указал зависимость от алкоголя и наркотиков, психические расстройства и хронические заболевания. Он отметил, что таких примеров очень много.

Кроме того, многие такие будущие украинские военнослужащие совершенно не готовы к службе в армии и чуть ли не погибают во время военных учений, подчеркнул комроты Огородник. Его заинтересовало, почему к ним не доставляют успешных бизнесменов, физически здоровых, занимающихся спортом парней и глав компаний с качествами лидера.

В ноябре 2024 года пленный украинский военный рассказал о психических расстройствах у солдат ВСУ. Александр Рафалюк уточнил, что некоторым из обучающих их инструкторов на полигоне запрещали брать оружие в руки. Также были те, которым запрещалось выдавать оружие.