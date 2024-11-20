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Пленный рассказал о психических расстройствах украинских военных

Александр Рафалюк сообщил, что некоторым из инструкторов на полигоне запрещалось брать в руки оружие.
2024-11-20 11:30:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Некоторым военнослужащим Вооруженных сил Украины, занимающимся подготовкой украинских солдат на полигоне в Ровно, запрещают брать в руки оружие из-за проблем с психикой. Об этом рассказал плененный в Курской области украинец Александр Рафалюк на видео Министерства обороны России.

«Обучали бывшие военные украинской армии, ну как, они действительные военные, только уже списанные. Были даже такие, которым запрещалось оружие в руки брать. Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», - заявил пленный.

Рафалюк рассказал о тотальной мобилизации на Украине. На работе вместе с ним трудились еще два человека. Сотрудники ТЦК мобилизовали всех троих и отправили на подготовку на полигоне.

Также военнослужащий рассказал о бесчеловечном отношении в ВСУ к собственным солдатам. По словам Александра, украинская сторона била FPV-дронами по своим, чтобы российские бойцы меньше украинцев взяли в плен. Рафалюк призвал соотечественников сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

Ранее другой пленный констатировал, что Запад только обещает предоставить Украине военную помощь, однако на деле мало что поставляет. Украинский военнослужащий призвал Киев искать пути мирного урегулирования конфликта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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