В ООН осудили атаку ВСУ по машине с российскими журналистами

Организация Объединенных Наций выступает против любых нападений на журналистов. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы выступаем против любых атак на журналистов», - цитирует ТАСС Хака, который соответствующим образом прокомментировал гибель корреспондента «Известий».

Напомним, немногим ранее ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль на трассе Донецк - Горловка в ДНР. В результате удара погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, при атаке украинского дрона пострадала группа российских журналистов. Среди них находился корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ получили травмы различной степени тяжести.