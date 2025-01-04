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В ООН осудили атаку ВСУ по машине с российскими журналистами

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Организация выступает против любых атак на журналистов.
Игнат Далакян 2025-01-04 22:11:42
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Организация Объединенных Наций выступает против любых нападений на журналистов. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы выступаем против любых атак на журналистов», - цитирует ТАСС Хака, который соответствующим образом прокомментировал гибель корреспондента «Известий».

Напомним, немногим ранее ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль на трассе Донецк - Горловка в ДНР. В результате удара погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, при атаке украинского дрона пострадала группа российских журналистов. Среди них находился корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ получили травмы различной степени тяжести.

#в стране и мире #ООН #ВСУ #атака #журналисты
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