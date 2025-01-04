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Украинский дрон атаковал группу журналистов из России в ДНР

Боевики намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю, в котором находились сотрудники СМИ.
Глеб Владовский 2025-01-04 21:42:14
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, на котором перемещалась группа российских журналистов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанёс удар дрон-камикадзе», - сообщил он.

По его словам, боевики намеренно выбрали своей целью гражданское транспортное средство, находившееся далеко от линии соприкосновения.

Уточняется, что в результате атаки он и еще четверо сотрудников СМИ получили травмы различной степени тяжести.

Это далеко не первый раз, когда киевский режим атакует российских журналистов. Так, 18 ноября появились кадры с украинского беспилотника, нанесшего удар по автомобилю, в котором находилась главный редактор курской «Народной газеты» Юлия Кузнецова. В результате теракта, журналистка погибла.

#ДНР #дрон #РИА Новости #удар ВСУ #российские журналисты
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