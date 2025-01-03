У берегов Севастополя убрали мазут, вытекший после крушения танкеров

Появившееся недалеко от берегов Севастополя пятно мазута убрали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Уточняется, что след нефтепродуктов обнаружили на входе в Балаклавскую бухту.

«На место также выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что на пляже Серебряный в Балаклаве, в водорослях и на камнях обнаружены единичные мелкие пятна мазута. Их уборкой займутся в суттобу, 4 января. Помощь волонтеров не потребуется.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на городском пляже в Керчи и в Ленинском районе.