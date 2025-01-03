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У берегов Севастополя убрали мазут, вытекший после крушения танкеров

На пляже Серебряный в Балаклаве, в водорослях и на камнях обнаружены мелкие пятна мазута. Их уберут 4 января.
Глеб Владовский 2025-01-03 21:06:58
© Фото: МЧС России

Появившееся недалеко от берегов Севастополя пятно мазута убрали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Уточняется, что след нефтепродуктов обнаружили на входе в Балаклавскую бухту.

«На место также выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что на пляже Серебряный в Балаклаве, в водорослях и на камнях обнаружены единичные мелкие пятна мазута. Их уборкой займутся в суттобу, 4 января. Помощь волонтеров не потребуется.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на городском пляже в Керчи и в Ленинском районе.

#в стране и мире #Севастополь #Балаклавская бухта #Михаил Развожаев #пятно мазута
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