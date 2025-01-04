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Mash: раскрыты подробности атаки ВСУ по российским журналистам

По данным телеграм-канала, автомобиль с сотрудниками СМИ отстал от колонны из-за пробитого колеса.
Глеб Владовский 2025-01-04 22:30:58
© Фото: ТРК Звезда

Стали известны подробности атаки украинских боевиков по российским журналистам, в результате которой в ДНР погиб корреспонтент «Известий» Александр Мартемьянов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По его данным, беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, который отстал от колонны из-за пробитого колеса. Боевики воспользовались моментов и атаковали транспорт, в котором находились российские журналисты.

Как отмечает РИА Новости, пострадавшие от удара ВСУ сотрудники СМИ в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что 4 января, в результате атаки украинского дрона по автомобилю с журналистами погиб корреспондент Мартемьянов.

#в стране и мире #ДНР #удар ВСУ #российские журналисты #Беспилотник ВСУ
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