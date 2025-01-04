Спасатели подняли на Байкале тело провалившегося под лед конькобежца

На озере Байкал спасатели подняли тело провалившегося под лед конькобежца. Об этом сообщило Life со ссылкой на ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд».

Уточняется, что работы велись в месте провала. При помощи глубоководной камеры 70-летнего утонувшего обнаружили и подняли с глубины 38 метров. Тело погибшего передали сотрудникам полиции.

Напомним, что 3 января двое пожилых конькобежцев провалились под лед на озере Байкал. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили на поверхность одного из них. Его жизни ничто не угрожает.