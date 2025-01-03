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На озере Байкал двое конькобежцев провалились под лед

Один из них утонул. Его тело на месте провала не нашли.
Глеб Владовский 2025-01-03 19:52:16
© Фото: Alexandr Knyazev Russian Look Globallookpress

На озере Байкал двое конькобежцев провалились под лед. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что инцидент произошел в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега.

«62-летнему мужчине помогли выбраться очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке. Второй мужчина, к сожалению, утонул», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС РФ уточнили, что тело 70-летнего конькобежца не нашли. На месте провала глубина составляет 40 метров, а толщина льда - 5 см.

Ведомство также призывает не выходить на лед в период его становления и не игнорировать запрещающие знаки.

#в стране и мире #Байкал #МЧС России #конькобежец #провалились под лед
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