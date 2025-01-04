360: В ТЦ «МЕГА Химки» провели экстренную эвакуацию

Посетителей и персонал торгового центра «МЕГА Химки» экстренно эвакуировали. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на источник.

«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения. В здании кто-то взрывал хлопушки. Возможно, из-за этого подумали, что раздалась стрельба», - приводит телеканал слова собеседника.

Уточняется, что всех, кто находился в здании, эвакуировали на улицу. На место происшествия прибыли специалисты Росгвардии и МЧС для выяснения всех обстоятельств случившегося.