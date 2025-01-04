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360: В ТЦ «МЕГА Химки» провели экстренную эвакуацию

На месте работают сотрудники МЧС для выяснения обстоятельств происшествия.
Глеб Владовский 2025-01-04 20:02:38
© Фото: Максим Блинов РИА Новости

Посетителей и персонал торгового центра «МЕГА Химки» экстренно эвакуировали. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на источник.

«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения. В здании кто-то взрывал хлопушки. Возможно, из-за этого подумали, что раздалась стрельба», - приводит телеканал слова собеседника.

Уточняется, что всех, кто находился в здании, эвакуировали на улицу. На место происшествия прибыли специалисты Росгвардии и МЧС для выяснения всех обстоятельств случившегося.

#в стране и мире #росгвардия #МЧС #эвакуация #Химки #тц мега химки
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