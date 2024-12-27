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Сотрудники МЧС России отмечают День спасателя

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле главу МЧС России Александра Куренкова и обсудил с ним работу подразделений ведомства.
Алексей Дегтярев 2024-12-27 16:37:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России более 300 тысяч спасателей. Они буквально каждый день помогают тем, кто больше всего нуждается в помощи. Сегодня эти мужественные люди отмечают профессиональный праздник.

Заступая в караул, никто из спасателей не знает, что принесет этот день. Может быть, этот выезд всего лишь учебный, а может, впереди ждет борьба за чью-то жизнь.

«Все переживания и внутренняя борьба, так же как и победы какие-то, остаются вне кадра. Мы не сумеем передать, что пожарный чувствует на пожаре. Этого никто и никогда не увидит. Все, что было в дыму, оно останется в дыму», - рассказал начальник караула 9-й пожарно-спасательной части Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве Павел Иванов.

Конечно, в любой ситуации спасатель обязан сохранять хладнокровие. От этого умения зависит человеческая жизнь. Высотные работы стоят отдельного внимания. Пожар после 11-го этажа считается особо опасным. Мало того что подниматься приходится пешком, с тяжелым снаряжением, так еще и рукава как-то нужно доставить наверх, причем быстро.

Это даже не половина работы. Уже пролитую водой и пеной задымленную квартиру необходимо осмотреть. На тренировках, как и в боевых условиях, все на ощупь. Как только пострадавший найден, счет пошел на минуты. Вытащить тем же маршрутом человека кажется нереальной задачей. А ведь бывают случаи, когда на счету и вовсе каждая секунда.

Особенно опасны пожары на крышах. Обрушения в таких случаях могут стоить жизни и тем, кто застрял в ловушке, и идущим на помощь. Так, в 2016 году при тушении склада в Москве погибли восемь сотрудников МЧС. Они первые прибыли на место, эвакуировали из здания 200 человек. И во время работы на крыше кровля рухнула. Спасатели погибли, вытолкнув из эпицентра своих коллег. Этот случай далеко не единственный. И зная это, герои каждый день идут туда, откуда все бегут.

«Ты идешь туда, откуда все уходят. То есть люди пытаются уйти всячески, у вас же обратная дорога. Вы идете туда, откуда все бегут. Это задерживает многих, и это нравится. Это очень уникальная деятельность», - признался Павел Иванов.

Порой спасать приходится не только людей. В сложной ситуации помощь нужна и животным. Шагнуть в пекло за кроликом, застрявшим в клетке, кошкой или псом ничуть не проще, чем за человеком. Но для героев с топором и брандспойтом каждая жизнь дорога и бесценны эмоции хозяев, улыбки и слезы радости, бесценно простое человеческое спасибо.

За 28 лет существования кинологические расчеты МЧС участвовали в сотнях спасательных работ, как в России, так и за границей. Никто лучше собаки не найдет заплутавшего и замерзающего в лесу человека, не услышит дыхание под грудой бетона обвалившегося дома. Это и их праздник тоже.

«Собака - она как человек. Челобака я ее называю. Потому что все понимает и с полуслова», - отметил спасатель Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Вашуков.

В то, что псы в МЧС особенные, как и люди, сложно не поверить. Даже во время съемки Тейлор осуждающе поглядывает за рыбаками на льдине. Ведь ни он, ни хозяин не смогут отказать, когда кто-то позовет на помощь. Впрочем, как и тысячи спасателей по всей стране.

#пожар #кинологи #эвакуация #МЧС России #день спасателя #Куренков
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