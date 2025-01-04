Девять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Сегодня утром украинские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

По словам чиновника, под удар попал жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе. ВСУ применили кассетные боеприпасы.

«Прямое попадание в одно из учреждений», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Иван Приходько заявил, что при обстреле пострадали девять человек. Им сейчас оказывают медицинскую помощь.

Напомним, на днях в результате атаки боевиков получила травмы сотрудница пожарной части в Горловке.