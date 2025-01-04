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Девять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Украинские националисты применили кассетные боеприпасы.
Сергей Лебедев 2025-01-04 11:37:00
© Фото: Prikhodko1970, Telegram

Сегодня утром украинские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

По словам чиновника, под удар попал жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе. ВСУ применили кассетные боеприпасы.

«Прямое попадание в одно из учреждений», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Иван Приходько заявил, что при обстреле пострадали девять человек. Им сейчас оказывают медицинскую помощь.

Напомним, на днях в результате атаки боевиков получила травмы сотрудница пожарной части в Горловке.

#ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #иван приходько
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