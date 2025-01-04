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Националисты 24 раза за сутки атаковали территорию ДНР

Два мирных жителя ранены, повреждено 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Анастасия Бобылева 2025-01-04 01:22:39
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты 24 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по ней 79 боеприпасов. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР.

«Двадцать четыре вооруженные атаки на горловском направлении», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В результате обстрелов два человека пострадали. Также было повреждено 11 домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Днем ранее боевики ВСУ обстреляли ДНР девять раз. Они выпустили 26 боеприпасов, и один из ударов повредил объект гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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