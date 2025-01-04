Националисты 24 раза за сутки атаковали территорию ДНР

Украинские националисты 24 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по ней 79 боеприпасов. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР.

«Двадцать четыре вооруженные атаки на горловском направлении», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В результате обстрелов два человека пострадали. Также было повреждено 11 домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Днем ранее боевики ВСУ обстреляли ДНР девять раз. Они выпустили 26 боеприпасов, и один из ударов повредил объект гражданской инфраструктуры.