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Украинские боевики обстреляли ДНР девять раз за сутки

Сведений о ранении мирных жителей не поступало.
Анастасия Бобылева 2025-01-03 01:39:11
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты атаковали территорию ДНР девять раз за последние сутки, выпустив 26 боеприпасов. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

«Девять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины за прошедшие сутки. Девять обстрелов - на горловском направлении», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Уточняется, что о ранении или гибели мирных жителей информации нет. В результате одного из обстрелов был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Сутками ранее националисты выпустили 45 боеприпасов, обстреляв территорию ДНР 15 раз. Пять мирных жителей получили ранения, повреждены оказались три жилых дома, пять машин и два объекта гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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