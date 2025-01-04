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Политолог допустил, что Бербок будет мстить новым властям Сирии

Немецкий дипломат, комментируя этот скандал, заявила, что ожидала подобного жеста.
Глеб Владовский 2025-01-04 18:53:57
© Фото: Monsef Memari XinHua Globallookpress

Глава немецкого МИД не оставит не замеченным отказ от рукопожатия в ходе ее визита в Сирию. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот.

«Анналена - барышня вздорная и очень мстительная, судя по тому, как она ведет свою политическую деятельность и какой у нее жизненный путь», - отметил эксперт.

Кот отметил, что этот жест наглядно показывает опаску сирийцев от угрозы, исходящей со стороны. Политолог также допустил, что сирийцы могли сделать этот жест на подсознательном уровне или руководствовались рефлексами.

В свою очередь Бербок заявила, что ожидала подобный казус со стороны сирийцев.

Напомним, что в пятницу, 3 января, Бербок отправилась в Сирию вместе со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. По прибытии в аэропорт представители новой власти ближневосточной страны не подали ей руку.

#в стране и мире #сирия #скандал #ФРГ #МИД Германии #Анналена Бербок
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