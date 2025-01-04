В Бундестаге назвали унижением скандал с Бербок в Сирии

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирию можно охарактеризовать как Черный день для немецкой внешней политики. Такое заявление сделала депутат Бундестага Севим Дагделен.

Она также добавила, что произошедшее на Ближнем Востоке является также и унижением в адрес Бербок.

«Министр иностранных дел Бербок все еще улыбается своему собственному унижению в Сирии. Черный день для немецкой внешней политики и в то же время ужасное поощрение для исламистов в Германии», - написала политик в соцсетях.

Напомним, что в пятницу, 3 января, Бербок отправилась в Сирию вместе со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. По прибытии в аэропорт представители новой власти ближневосточной страны не подали ей руку.