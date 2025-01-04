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В Госдуме рассказали о преимуществах соцвкладов для россиян

По мнению депутата Бессараб, эта инициатива позволит россиянам решать финансовые вопросы без оформления кредитов в банках.
Глеб Владовский 2025-01-04 17:08:10
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Запуск инициативы с соцвкладами в России призван помочь гражданам с невысоким уровнем дохода решить важные проблемы. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Идея очень хороша, потому что действительно сохранит возможность для россиян накапливать средства и, таким образом, решать  формирующиеся сегодня в домохозяйствах страны проблемы», - подчеркнула политик.

Она также отметила, что это позволит избежать оформления кредита в банках. Ожидается, что сами крупнейшие финансовые учреждения запустят соцвклады до 1 июля 2025 года.

Отмечается, что процентная ставка будет устанавливаться в зависимости от доходности того или иного банка. При этом лимит на внесение не должен превышать 50 тысяч рублей.

#в стране и мире #Госдума РФ #Вложения #Светлана Бессараб #уровень дохода #соцвклады
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