В Госдуме рассказали о преимуществах соцвкладов для россиян

Запуск инициативы с соцвкладами в России призван помочь гражданам с невысоким уровнем дохода решить важные проблемы. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Идея очень хороша, потому что действительно сохранит возможность для россиян накапливать средства и, таким образом, решать формирующиеся сегодня в домохозяйствах страны проблемы», - подчеркнула политик.

Она также отметила, что это позволит избежать оформления кредита в банках. Ожидается, что сами крупнейшие финансовые учреждения запустят соцвклады до 1 июля 2025 года.

Отмечается, что процентная ставка будет устанавливаться в зависимости от доходности того или иного банка. При этом лимит на внесение не должен превышать 50 тысяч рублей.