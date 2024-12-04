Путин рассказал, куда следует вкладывать деньги России

Вложения денежных средств в активы других стран оказались ненадежны, надо вкладываться в образование, науку, технологии и другие сферы. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил российский лидер Владимир Путин.

«Как правило, резервы вкладываются в иностранные активы, в том числе иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Да, выяснилось, что это ненадежный способ», - объяснил президент.

Он предложил на примере китайских коллег вкладывать российские деньги в недвижимость, образование и науку и отметил, что материальные активы намного надежнее финансовых инструментов других стран.

Владимир Путин также подчеркнул, что страны Запада использовали свои финансы в политических целях, и заключил, что Россия должна делать то, что следует интересам страны.

На той же пленарной сессии российский лидер назвал главный инструмент борьбы с инфляцией. Он отметил, что надо достичь такого баланса, чтобы товары и услуги поступали в нужном объеме и нужного качества.