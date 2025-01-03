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Новые лидеры Сирии отказались пожать руку главе МИД ФРГ Бербок

Представители сирийских властей демонстративно приложили руку к сердцу, когда Бербок спустилась с правительственного борта, не пожимая ее руку.
Игнат Далакян 2025-01-03 22:45:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Представители новых властей Сирии не стали пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

В аэропорту сирийской столицы представители встречавшей стороны не подали немецкому министру - женщине - руку. Также поступил глава вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа.

На опубликованных кадрах видно, как Бербок спускается с правительственного борта и приветствует делегацию сирийской администрации. В этот момент оба политика приложили руку к сердцу, не пожимая ее руку. При этом они протянули сами руки к мужчине, который прибыл вместе с главой немецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

#в стране и мире #сирия #рукопожатие #Анналена Бербок
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