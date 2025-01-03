Новые лидеры Сирии отказались пожать руку главе МИД ФРГ Бербок

Представители новых властей Сирии не стали пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

В аэропорту сирийской столицы представители встречавшей стороны не подали немецкому министру - женщине - руку. Также поступил глава вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа.

На опубликованных кадрах видно, как Бербок спускается с правительственного борта и приветствует делегацию сирийской администрации. В этот момент оба политика приложили руку к сердцу, не пожимая ее руку. При этом они протянули сами руки к мужчине, который прибыл вместе с главой немецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.