Грузия выдворит 25 иностранцев, участвовавших в протестах

Власти Грузии начали процедуру депортации 25 иностранцев, которые принимали участие в акциях протеста в Тбилиси. Об этом сообщило Life со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве уточняется, что всего за минувшие два месяца выдворен 91 иностранный гражданин. За весь 2024 год из страны депортировали около 430 человек.

«В рамках процедуры выдворения часть из них покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выдворена из Грузии в результате мер, принятых департаментом миграции», - цитирует агентство заявление ведомства.

За последнее время в Грузии произошло немало протестных митингов. Так, 16 декабря 2024 года завершилась последняя демонстрация против приостановки евроинтеграции страны.