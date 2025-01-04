Появилось видео допроса задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге подростков

ЦОС ФСБ опубликовал видео допроса двух подростков, задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге. Всего задержали четырех несовершеннолетних.

Один из фигурантов дела признался, что в 2024 году подписался на неонацистские каналы в мессенджере. Там он прочитал указы, что необходимо совершать действия против полиции. После этого он заметил в одном из районов города полицейскую машину, которая стояла у автосервиса.

«Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины, после чего мы оттуда ушли», - признался подросток.

После этого задержанный рассказал, что планировал устроить теракт. Другой подросток рассказал, что его друг попросил помочь сделать таймер для самодельного взрывного устройства.

«Для чего - не сказал. Потом мы приехали к нему на квартиру 1 или 2 января, где я сделал таймер, а также помог ему сделать взрывчатые вещества», - рассказал фигурант дела.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала четверых подростков в связи с подготовкой теракта в Екатеринбурге. По данным следствия, двое из них изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор.