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ФСБ задержала четверых подростков в связи с подготовкой теракта в Екатеринбурге

В СК уточнили, что двое фигурантов изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор.
Игнат Далакян 2025-01-04 14:46:49
© Фото: ЦОС ФСБ РФ

Четверо несовершеннолетних задержаны за подготовку теракта в Екатеринбурге, они хотели устроить взрывы в местах массового пребывания людей. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.

Задержанные являются приверженцами запрещенной террористической организации, возбуждено уголовное дело. По данным силового ведомства, злоумышленники планировали совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Взорвать его они собирались в местах массового пребывания граждан.

По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, после этого они собственноручно сделали устройство и электродетонатор. До момента задержания один из фигурантов переносил их в своем рюкзаке.

Также пресс-служба ФСБ уточнила, что двое из задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. У несовершеннолетних изъяли компоненты взрывчатки, а также средства связи, в которых содержалась инструкция по изготовлению взрывного устройства.

К настоящему моменту собираются доказательства преступной деятельности задержанных в рамках возбужденного уголовного дела по трем статьям.

#Теракт #ФСБ #Екатеринбург #Задержание #несоврешеннолетние #взрывное устрйоство
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