ФСБ задержала четверых подростков в связи с подготовкой теракта в Екатеринбурге

Четверо несовершеннолетних задержаны за подготовку теракта в Екатеринбурге, они хотели устроить взрывы в местах массового пребывания людей. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.

Задержанные являются приверженцами запрещенной террористической организации, возбуждено уголовное дело. По данным силового ведомства, злоумышленники планировали совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Взорвать его они собирались в местах массового пребывания граждан.

По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, после этого они собственноручно сделали устройство и электродетонатор. До момента задержания один из фигурантов переносил их в своем рюкзаке.

Также пресс-служба ФСБ уточнила, что двое из задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. У несовершеннолетних изъяли компоненты взрывчатки, а также средства связи, в которых содержалась инструкция по изготовлению взрывного устройства.

К настоящему моменту собираются доказательства преступной деятельности задержанных в рамках возбужденного уголовного дела по трем статьям.