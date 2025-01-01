В Горловке сотрудница пожарной части пострадала от обстрела ВСУ

Сотрудница пожарной части в Горловке получила травмы в результате обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что в результате обстрела нарушено остекление в 16 служебных помещениях.

Этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 29 декабря, при атаках боевиков ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек.