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В Горловке сотрудница пожарной части пострадала от обстрела ВСУ

Также нарушено остекление в 16 служебных помещениях.
Глеб Владовский 2025-01-01 20:45:18
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Сотрудница пожарной части в Горловке получила травмы в результате обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что в результате обстрела нарушено остекление в 16 служебных помещениях.

Этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 29 декабря, при атаках боевиков ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #МЧС России #обстрел всу
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