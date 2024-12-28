Минобороны России показало видеозапись беседы с пленным украинцем Николаем Поповичем. Он проходил службу в одном из танковых подразделений ВСУ на должности стрелка, но при этом в зоне боевых действий ни разу не видел ни одного своего танка.

Попович отметил, что иногда только слышал звуки передвижения вдалеке тяжелой техники, но никогда ее не видел. Однажды, отметил Николай, он слышал, как по радиостанции передавали, что где-то вдалеке должен будет проехать танк.

Николай Попович обратился к Зеленскому. Пленный заметил, что, если тот хочет провести мобилизацию не оставивших потомства 18-летних парней, то пусть лучше идет и воюет сам.

«Это совсем зеленые пацаны. Очень хорошо подумай, Володя Зеленский», - сказал Попович.

Пленный сдался российским войскам на территории Курской области - его подразделение попало в окружение. Украинское командование пыталось снабжать Николая и его сослуживцев, сбрасывая с дронов продовольствие и провизию, но эти усилия были тщетны.

При этом Николай Попович обратил внимание на то, что командиры практически никогда ничего толком не объясняли - даже само попадание в Курскую область стало для него большой неожиданностью.

Ранее другой пленный украинец, Богдан Тимошов, признался, что в его бригаде средний возраст был под 50 лет. Он добавил, что проходил обучение в Румынии, но в итоге подготовка по стандартам НАТО не спасла от попадания в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.