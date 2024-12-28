МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный из танковых войск Украины признался, что не видел ни одного танка

Николай Попович вспомнил, что лишь один раз слышал, как по радиостанции передавали, что где-то вдалеке движется украинский танк.
2024-12-28 13:17:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видеозапись беседы с пленным украинцем Николаем Поповичем. Он проходил службу в одном из танковых подразделений ВСУ на должности стрелка, но при этом в зоне боевых действий ни разу не видел ни одного своего танка.

Попович отметил, что иногда только слышал звуки передвижения вдалеке тяжелой техники, но никогда ее не видел. Однажды, отметил Николай, он слышал, как по радиостанции передавали, что где-то вдалеке должен будет проехать танк. 

Николай Попович обратился к Зеленскому. Пленный заметил, что, если тот хочет провести мобилизацию не оставивших потомства 18-летних парней, то пусть лучше идет и воюет сам. 

«Это совсем зеленые пацаны. Очень хорошо подумай, Володя Зеленский», - сказал Попович.

Пленный сдался российским войскам на территории Курской области - его подразделение попало в окружение. Украинское командование пыталось снабжать Николая и его сослуживцев, сбрасывая с дронов продовольствие и провизию, но эти усилия были тщетны. 

При этом Николай Попович обратил внимание на то, что командиры практически никогда ничего толком не объясняли - даже само попадание в Курскую область стало для него большой неожиданностью.

Ранее другой пленный украинец, Богдан Тимошов, признался, что в его бригаде средний возраст был под 50 лет. Он добавил, что проходил обучение в Румынии, но в итоге подготовка по стандартам НАТО не спасла от попадания в плен. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Курская область #ВСУ #спецоперация #пленные #Танковое подразделение #Николай Попович
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 