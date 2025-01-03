МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Утром в Киеве прогремело несколько взрывов

В украинской столице объявляли воздушную тревогу.
Сергей Лебедев 2025-01-03 09:11:47
© Фото: Jens Kalaene, dpa-Zentralbild, Globallookpress

Сегодня утром в Киеве произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщают украинские мониторинговые каналы.

Отмечается, что взрывы зафиксировали в Голосеевском и Дарницком районах. Данные об их последствиях не поступали.

Также в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Киевской области.

Напомним, 1 января в украинской столице после серии взрывов произошел пожар в одном из корпусов Национального банка. В результате ЧП  были повреждены окна на верхних этажах, обошлось без пострадавших нет.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Украина #Киев #сирена #воздушная тревога
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 