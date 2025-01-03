Утром в Киеве прогремело несколько взрывов

Сегодня утром в Киеве произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщают украинские мониторинговые каналы.

Отмечается, что взрывы зафиксировали в Голосеевском и Дарницком районах. Данные об их последствиях не поступали.

Также в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Киевской области.

Напомним, 1 января в украинской столице после серии взрывов произошел пожар в одном из корпусов Национального банка. В результате ЧП были повреждены окна на верхних этажах, обошлось без пострадавших нет.