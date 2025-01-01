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В Киеве после серии взрывов загорелось здание Национального банка

Возгорание произошло на крыше одного из корпусов.
Сергей Лебедев 2025-01-01 13:48:49
© Фото: Peter Seyfferth, http://imagebroker.com/#/search, Global Look Press

Сегодня утром в Киеве после серии взрывов возник пожар в одном из корпусов Национального банка Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», - говорится в заявлении НБУ.

Отмечается, что в результате происшествия были повреждены окна на верхних этажах. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинской столице прогремело несколько взрывов. Также в городе объявляли воздушную тревогу, а местных жителей просили проследовать в укрытия.

Сирены также сегодня звучали в Киевской области и других регионах страны.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Украина #Киев #Возгорание #банк
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