В Киеве после серии взрывов загорелось здание Национального банка

Сегодня утром в Киеве после серии взрывов возник пожар в одном из корпусов Национального банка Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», - говорится в заявлении НБУ.

Отмечается, что в результате происшествия были повреждены окна на верхних этажах. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинской столице прогремело несколько взрывов. Также в городе объявляли воздушную тревогу, а местных жителей просили проследовать в укрытия.

Сирены также сегодня звучали в Киевской области и других регионах страны.