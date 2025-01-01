В Киеве после серии взрывов загорелось здание Национального банка

Сегодня утром в Киеве после серии взрывов возник пожар в одном из корпусов Национального банка Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», - говорится в заявлении НБУ.
Отмечается, что в результате происшествия были повреждены окна на верхних этажах. Пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в украинской столице прогремело несколько взрывов. Также в городе объявляли воздушную тревогу, а местных жителей просили проследовать в укрытия.
Сирены также сегодня звучали в Киевской области и других регионах страны.
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