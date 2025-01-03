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За 11 месяцев 2024 года из-за мошенников россияне потеряли 168 млрд рублей

За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано более 702 тысяч IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Дарина Криц 2025-01-03 05:48:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В прошлом году за 11 месяцев граждане России лишились свыше 168 миллиардов рублей, благодаря мошенникам. Как уточнили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, эти мошенничества произошли дистанционно.

«За 11 месяцев 2024 года материальный ущерб от дистанционных хищений составил более 168 млрд рублей», - приводит агентство данные министерства.

Вместе с этим, правоохранительным органам удалось снизить рост числа мошенничеств до 9,2% в 2024 году с 44% в 2023 году.

В общей сложности за 11 месяцев минувшего года МВД зарегистрировало более 702 тысяч IT-преступлений, это на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Прежде сообщалось, что теперь мошенники звонят жертвам и предлагают установить новые приложения для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ. Через удаленный доступ к мобильным телефонам они крадут денежные средства.

#в стране и мире #россияне #Мошенники #телефонные мошенники #потеря денег
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