Булыга подарил пятилетней Веронике детскую кухню в рамках «Елки желаний»

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогодней елки открытку Вероники из Ростовской области, в которой она написала, что мечтает получить в подарок детскую кухню.

Веронике 5 лет, она активный ребенок: увлекается творчеством, поет, танцует, любит рисовать и лепить, собирает мозаики и конструкторы. Андрей Булыга исполнил новогоднюю мечту девочки. Вместе с Дедом Морозом представители МО РФ приехали к ней домой и вручили подарки, в числе которых была игрушечная кухня.

«Наш шарик снял заместитель министра обороны РФ Булыга Андрей Михайлович. Для нас это стало большой неожиданностью. Мы очень вам благодарны за то, что исполнили наши желания. Столько много подарков подарили! Дочь очень рада», - поделилась мама Вероники Елена Болотская.

Сама девочка также поблагодарила замглавы МО РФ за исполнение мечты.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров также принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с дерева открытку мальчика Дениса из Москвы и организовал для него экскурсию по Суворовскому училищу, в котором тот хотел побывать.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.