Десятки палестинцев погибли при ударах Израиля в ночь на 3 января

Из-за воздушных атак израильской авиации по всему сектору Газа погибли по меньшей мере 63 человека, количество раненых исчисляется сотнями. Такие данные озвучили телеканалу Al Jazeera источники среди медицинского персонала.

«Бомбардировки армии Израиля так называемой гумзоны Аль-Маваси в южной части Газы привели к гибели как минимум 12 палестинцев, в то время как другие атаки, продолжающиеся по всему сектору Газа привели к смерти по меньшей мере 63 человек», - указали репортеры катарского СМИ.

Также приводятся данные, что уже седьмой маленький ребенок замерз от холода, в общей сложности погибших от переохлаждения восемь человек. Уточняется, что беженцы страдают не только от холода, но и проливных дождей, которые затопили их палатки и временные убежища.

Сутками ранее, 1 января, при ударе ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) по гуманитарной зоне Аль-Маваси на юге палестинского анклава погибшими оказались по меньшей мере 10 человек. Кроме того, 28 жителей сектора Газа погибли от ударов по Джабалии, лагерю беженцев Эль-Бурейдж и городу Газа в центральной части анклава.

С 7 октября 2023 года в секторе Газа, сообщает Al Jazeera, погибло не менее 45,5 тысяч палестинцев и 108,4 тысяч получили ранения. Тогда же, 7 октября, нападение ХАМАС на Израиль привело к гибели не менее 1 139 человек, а более 200 взяли в плен.