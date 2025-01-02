Не менее 10 беженцев погибли при ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа

Первого января погибли не менее десяти палестинцев при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, атака пришлась на лагерь беженцев в южной части сектора Газа.

ЦАХАЛ атаковал место, где жили перемещенные беженцы в гуманитарной зоне Аль-Маваси, находящейся в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава. Десять погибли, среди них есть по меньшей мере трое детей, и еще несколько жителей лагеря получили ранения.

«Десять перемещенных лиц погибли в результате взрыва израильской бомбы в палатках Аль-Маваси. <...> еще 15 получили ранения при нападении израильских оккупационных сил на их палатки в районе Аль-Маваси, западнее Хан-Юниса, на юге сектора Газа», - указали журналисты, ссылаясь на местные источники.

Они обратили внимание, что Аль-Маваси объявлен «гуманитарной зоной», но несмотря на это, военнослужащие Израиля неоднократно атаковали его, что привело к гибели и ранению сотни людей.

Также в первый день 2025 года израильтяне подвергли обстрелам и другие места проживания палестинцев, помимо Хан-Юниса: Джабалию на севере Газы, лагерь беженцев Эль-Бурейдж и город Газа в центральной части анклава. Все это привело к гибели не менее 28 палестинцев.

Сутками ранее в секторе Газа погибли также по меньшей мере 10 палестинцев. Ударам подверглись жилые дома в Бейт-Лахии и Джабалии.