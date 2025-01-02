МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 10 беженцев погибли при ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа

Лагерь беженцев находится в гуманитарной зоне Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, среди погибших около трех детей.
Марина Крижановская 2025-01-02 05:12:16
© Фото: Gil Cohen M XinHua Globallookpress

Первого января погибли не менее десяти палестинцев при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, атака пришлась на лагерь беженцев в южной части сектора Газа.

ЦАХАЛ атаковал место, где жили перемещенные беженцы в гуманитарной зоне Аль-Маваси, находящейся в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава. Десять погибли, среди них есть по меньшей мере трое детей, и еще несколько жителей лагеря получили ранения.

«Десять перемещенных лиц погибли в результате взрыва израильской бомбы в палатках Аль-Маваси. <...> еще 15 получили ранения при нападении израильских оккупационных сил на их палатки в районе Аль-Маваси, западнее Хан-Юниса, на юге сектора Газа», - указали журналисты, ссылаясь на местные источники.

Они обратили внимание, что Аль-Маваси объявлен «гуманитарной зоной», но несмотря на это, военнослужащие Израиля неоднократно атаковали его, что привело к гибели и ранению сотни людей.

Также в первый день 2025 года израильтяне подвергли обстрелам и другие места проживания палестинцев, помимо Хан-Юниса: Джабалию на севере Газы, лагерь беженцев Эль-Бурейдж и город Газа в центральной части анклава. Все это привело к гибели не менее 28 палестинцев.

Сутками ранее в секторе Газа погибли также по меньшей мере 10 палестинцев. Ударам подверглись жилые дома в Бейт-Лахии и Джабалии.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #обстрелы #ЦАХАЛ #Лагерь беженцев #палестинцы #погибли люди #гуманитарная зона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 