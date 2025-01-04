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Майка Джонсона переизбрали спикером палаты представителей США

За Джонсона проголосовали 218 членов нижней палаты Конгресса.
Анастасия Бобылева 2025-01-04 00:05:17
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Спикер палаты представителей США 52-летний Майк Джонсон останется на своем посту еще на один срок. Его переизбрали на эту должность путем голосования во время 119-го созыва Конгресса. Трансляцию заседания показал телеканал C-SPAN.

Джонсона поддержали 218 членов Палаты представителей. Трое членов Республиканской партии в первом туре голосования поддержали других своих однопартийцев, однако после закрытых консультаций они изменили позицию в пользу Джонсона, пишет ТАСС.

Майка Джонсона считают самым неопытным из спикеров законодательного органа. Он оказался на этом посту в 2023 году, не проработав в Конгрессе и 10 лет, в то время как его предшественник Кевин Маккарти пробыл в палате представителей 16 лет до того, как занять эту должность.

Ранее Джонсон прокомментировал политику президента США Джо Байдена. Он заявил, что американскому лидеру следует уйти в отставку.

#в стране и мире #сша #палата представителей #Майк Джонсон
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