Майка Джонсона переизбрали спикером палаты представителей США

Спикер палаты представителей США 52-летний Майк Джонсон останется на своем посту еще на один срок. Его переизбрали на эту должность путем голосования во время 119-го созыва Конгресса. Трансляцию заседания показал телеканал C-SPAN.

Джонсона поддержали 218 членов Палаты представителей. Трое членов Республиканской партии в первом туре голосования поддержали других своих однопартийцев, однако после закрытых консультаций они изменили позицию в пользу Джонсона, пишет ТАСС.

Майка Джонсона считают самым неопытным из спикеров законодательного органа. Он оказался на этом посту в 2023 году, не проработав в Конгрессе и 10 лет, в то время как его предшественник Кевин Маккарти пробыл в палате представителей 16 лет до того, как занять эту должность.

Ранее Джонсон прокомментировал политику президента США Джо Байдена. Он заявил, что американскому лидеру следует уйти в отставку.