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Объявлены обладатели наград британской кинопремии BAFTA

Анна Берестовая
23:31 11.04.2021
Картина «Земля кочевников» получила сразу три награды премии 2021 года.
Объявлены обладатели наград британской кинопремии BAFTA
© Фото: 20th Century Studios Russia youtube
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Британская  академии кино и телевизионных искусств BAFTA озвучила обладателей премии этого года. Главную награду получила картина американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников».

Кроме этого, создательница фильма была признана лучшим режиссером, а исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд получила звание лучшей актрисы в рамках номинации. Макдорманд сыграла 60-летнюю женщину, лишившуюся жилья и работы из-за экономического кризиса в США и вынужденную стать представительницей современных кочевников, перемещающихся по штатам в поисках временного трудоустройства.

Лучшим актером в 2021 году был признан Энтони Хопкинс за роль в фильме французского режиссера Флориана Зеллера «Отец». Картина также получила награду за лучший адаптированный сценарий. Лучшим оригинальным сценарием был назван сценарий фильма британки Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».

Ранее были объявлены награды Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь». Приз за лучшую режиссерскую достался венгерскому автору Денешу Надю за фильм «Естественный свет». Приза за лучшую главную роль была удостоена актриса Марен Эггерт, сыгравшая в картине «Я твой человек» режиссера Марии Шрадер.

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