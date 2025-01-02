В Крыму завершили работы по очистке от нефтепродуктов на новых участках

В Крыму завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках. Об этом сообщило МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что сегодня были обнаружены два участка, загрязненные мазутом. Нефтепродукты нашли на городском пляже в Керчи и в Ленинском районе.

Спасатели очистили более четырех километров берега, а также собрали и вывезли более двух тонн загрязненного песка и грунта.

Всего за сутки сотрудники МЧС РФ обследовали 214 километров береговой линии, а с начала работ - 1 804 километра.

Также с момента ликвидаций последствий разлива нефти было очищено более 48,5 километров побережья. Собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта. Кроме того, удалось спасти 168 птиц.

Ранее на пляже Анапы были обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. По сведению мэрии города, пятна были сконцентрированы у берега.