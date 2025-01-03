МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Латвии возбудили уголовное дело после смерти экс-мужа Седоковой Тиммы

Друг Яниса Тиммы рассказал, что стал свидетелем в этом деле.
Игнат Далакян 2025-01-03 22:00:40
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы.

Друг баскетболиста Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в этом деле. По его словам, он собирается дать показания против Анны Седоковой.

«Если человек не приедет сюда, его объявят в розыск, а затем в международный розыск. С нетерпением жду этого, друзья», - рассказал он в своей странице в Instagram*( принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Напомним, что бывшего мужа Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Рядом с телом лежал телефон, на заставке которого был написан номер бывшей жены и просьба позвонить ей.

Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой в октябре 2024 года. Баскетболист пытался добиться прощения жены, однако попытки помириться не увенчались успехом.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Латвия #Трагедия #Уголовное дело #Развод #анна седокова #Янис Тимма
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 