В Латвии возбудили уголовное дело после смерти экс-мужа Седоковой Тиммы

В Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы.

Друг баскетболиста Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в этом деле. По его словам, он собирается дать показания против Анны Седоковой.

«Если человек не приедет сюда, его объявят в розыск, а затем в международный розыск. С нетерпением жду этого, друзья», - рассказал он в своей странице в Instagram*( принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Напомним, что бывшего мужа Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Рядом с телом лежал телефон, на заставке которого был написан номер бывшей жены и просьба позвонить ей.

Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой в октябре 2024 года. Баскетболист пытался добиться прощения жены, однако попытки помириться не увенчались успехом.

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