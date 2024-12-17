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112: бывший муж Седоковой Янис Тимма найден мертвым в Москве

Рядом с телом лежал телефон, на заставке которого был номер телефона бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.
Таисия Кваша 2024-12-17 04:33:51
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Баскетболист и бывший муж певицы, экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой Янис Тимма найден мертвым в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Об этом сообщает 112.

Рядом с телом лежал телефон, на заставке которого был номер телефона певицы и просьба позвонить ей.

Накануне Янис Тимма опубликовал видео с участием Анны Седоковой и поздравлением бывшей жены с днем рождения.

Анна Седокова подала на развод с баскетболистом еще в октябре. Тимма пытался добиться прощения супруги, однако попытки примирения не увенчались успехом.

#Москва #баскетболист #муж Анны Седоковой #Янис Тимма
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