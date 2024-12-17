112: бывший муж Седоковой Янис Тимма найден мертвым в Москве

Баскетболист и бывший муж певицы, экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой Янис Тимма найден мертвым в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Об этом сообщает 112.

Рядом с телом лежал телефон, на заставке которого был номер телефона певицы и просьба позвонить ей.

Накануне Янис Тимма опубликовал видео с участием Анны Седоковой и поздравлением бывшей жены с днем рождения.

Анна Седокова подала на развод с баскетболистом еще в октябре. Тимма пытался добиться прощения супруги, однако попытки примирения не увенчались успехом.