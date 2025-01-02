В пяти регионах России за ночь сбили 13 беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников. В МО РФ отметили, что четыре вражеских дрона сбили в Брянской области и столько же в Курской.

Еще три БПЛА перехватили в Белгородской области. В Воронежской и Калужской областях уничтожили по одному беспилотнику.

Напомним, прошлой ночью дежурные средства ПВО сбили один дрон. Его перехватили в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.