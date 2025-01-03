Sham FM: Израиль атаковал НИИ и оборонные заводы в провинции Алеппо

Авиация израильской армии нанесла удары по объектам на территории Сирии. Атаке подверглись научно-исследовательскому центр, оборонные предприятия и склады с вооружением в провинции Алеппо. О произошедшем сообщила местная радиостанция Sham FM.

Уточняется, что объекты находились в городе Ас-Сафира. Также истребители ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) совершили воздушную атаку на военный аэродром Хальхаля в провинции Эс-Сувейда.

Еще под удары израильских истребителей попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской правительственной армии.

Как сообщалось в конце 2024 года, после удара Армии обороны Израиля 29 декабря погибли пятеро военных новых властей в Сирии. Они охраняли оружейный склад в районе Адра Эль-Умалия в провинции Дамаск, ранее принадлежавший силам бывшего сирийского правительства.