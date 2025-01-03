МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Sham FM: Израиль атаковал НИИ и оборонные заводы в провинции Алеппо

В Сирии под авиаудары ЦАХАЛ попали военные заводы, аэродром и база бывшей правительственной армии, и научный центр.
Марина Крижановская 2025-01-03 01:59:25
© Фото: Juma Mohammad Keystone Press Agency Globallookpress

Авиация израильской армии нанесла удары по объектам на территории Сирии. Атаке подверглись научно-исследовательскому центр, оборонные предприятия и склады с вооружением в провинции Алеппо. О произошедшем сообщила местная радиостанция Sham FM.

Уточняется, что объекты находились в городе Ас-Сафира. Также истребители ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) совершили воздушную атаку на военный аэродром Хальхаля в провинции Эс-Сувейда.

Еще под удары израильских истребителей попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской правительственной армии.

Как сообщалось в конце 2024 года, после удара Армии обороны Израиля 29 декабря погибли пятеро военных новых властей в Сирии. Они охраняли оружейный склад в районе Адра Эль-Умалия в провинции Дамаск, ранее принадлежавший силам бывшего сирийского правительства.

#в стране и мире #сирия #алеппо #Израиль #военные объекты #Дамаск #ЦАХАЛ #воздушная атака #Эс-Сувейда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 